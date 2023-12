Filha de Carla Perez surge em clima de romance com a namorada em novas fotos

Namorada de Camilly Victoria, Daze faz homenagem carinhosa no primeiro aniversário de namoro com a filha de Carla Perez e Xanddy

Filha de Carla Perez e Xanddy, a jovem cantora Camilly Victoria está em festa nesta segunda-feira, 18. Isso porque ela acaba de completar um ano de namoro com Daze. Para comemorar a data especial, a namorada dela fez questão de relembrar momentos românticos e carinhosos das duas juntas.

Em posts nos stories do Instagram, Daze apareceu trocando carinhos e abraços delas. Inclusive, ela mostrou como foi o pedido de namoro, feito com pétalas de rosas em cima de uma cama.

“Feliz um ano, amor da minha vida. Essa jornada com você tem sido incrível e eu mal posso esperar para viver ainda mais com você. Te amo, meu amor”, afirmou ela.

Recentemente, Camilly negou os rumores de fim do seu namoro com Daze. Ela afirmou que faz par romântico em seus clipes com profissionais das artes e que seu namoro segue firme e forte. “Quero deixar bem claro que todos os pares românticos no meu clipe são amigos/atores/dançarinos maravilhosos que estavam fazendo seu trabalho, e nada mais que isso. Por favor, não comecem boatos sobre meu relacionamento, porque nada mudou”, escreveu.

Vale lembrar que Camilly Victoria é a filha mais velha de Carla Perez e Xanddy e está com 21 anos. Ela é irmã do estudante Victor Alexandre, de 20 anos.

Carla Perez se declara para Camilly Victória após boatos de briga familiar

A dançarina Carla Perez decidiu rebater todo e qualquer rumor sobre uma briga familiar! A famosa se declarou para sua filha, Camilly Victória, que está de volta ao Brasil, depois das polêmicas envolvendo seu possível namoro com uma mulher e seu pai, o cantor Xanddy.

A jovem, que mora nos Estados Unidos da América junto dos pais, posou em frente à mansão da família em Salvador, na Bahia, onde a família possui uma casa em um condomínio de luxo em Alphaville, e outra de veraneio, em Guarajuba.