Bella Campos deixa internautas babando ao mostrar resultado de seu treino

Atriz Bella Campos aproveita descanso após o treino para mostrar o resultado em seu físico

A atriz Bella Campos decidiu mostrar o quanto orgulhosa está de seu empenho na vida de academia! Em suas redes sociais, a namorada do cantor de funk e ator, MC Cabelinho, posou usando um short e top de malhação, dando mais destaque ao seu bumbum.

Em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, Bella posa tirando foto em frente a um espelho de seu quarto, de costas, mostrando seu bumbum após um bom dia de treino. “Pós treino”, escreveu a atriz, completando com alguns emojis de biscoito.

Recentemente, a atriz falou durante uma entrevista ao PodDelas sobre pressão estética. “A verdade é que nunca vai ter nada que vai agradar a galera. Você não pode ter simplesmente uma perna para andar. Você tem que ter uma perna que não pode ser nem tão gorda, mas também nem tão magra. A função do nosso corpo, da minha barriga, é fazer as funções biológicas do alimento, não é para dizer se isso ou se aquilo. Não vou entrar nessa pira”, disse Bella.

Bella Campos - Créditos: Reprodução / Instagram

Bella Campos e MC Cabelinho se divertem com montagem do cantor careca

Recentemente, o ator e cantor de funk MC Cabelinho apareceu em suas redes sociais completamente indignado. O famoso divertiu a internet ao aparecer irado com uma montagem que fizeram dele que acabou viralizando na web, na qual o funkeiro aparece careca e sem nenhuma tatuagem.

“Quero saber quem foi o responsável por essa p**** aqui? Toda a rapaziada tá postando e me marcando no Twitter. Minha família me mandando, meus amigos me mandando”, brincou o ator de Vai na Fé. Cabelinho ainda comentou sobre o tamanho de sua cabeça na foto. “Olha o tamanho desse coco, eu nem tenho esse coco”, brincou. Então, o funkeiro fez uma promessa para os internautas: “Quando acabar a novela, 'Vai na Fé', sabe o que eu vou fazer? Eu vou raspar meu coco igual a ele assim, papo reto. E tu vai ver que não vai ficar assim”, disse.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!