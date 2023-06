MC Cabelinho e Bella Campos se divertem com montagem do cantor careca

Indignado, o cantor de funk MC Cabelinho faz promessa para fim da novela Vai na Fé

Nesta última quinta-feira, 22, o ator e cantor de funk MC Cabelinho apareceu em suas redes sociais completamente indignado. O famoso divertiu a internet ao aparecer irado com uma montagem que fizeram dele que acabou viralizando na web, na qual o funkeiro aparece careca e sem nenhuma tatuagem.

“Quero saber quem foi o responsável por essa p*rra aqui? Toda a rapaziada tá postando e me marcando no Twitter. Minha família me mandando, meus amigos me mandando”, brincou o ator de Vai na Fé, novela das sete da TV Globo.

Cabelinho ainda comentou sobre o tamanho de sua cabeça na foto. “Olha o tamanho desse coco, eu nem tenho esse coco”, brincou. Então, o funkeiro fez uma promessa para os internautas: “Quando acabar a novela, 'Vai na Fé', sabe o que eu vou fazer? Eu vou raspar meu coco igual a ele assim, papo reto. E tu vai ver que não vai ficar assim”, disse.

O artista ainda garantiu que há uma outra montagem por aí, feita por alguém que não gosta dele, visto que a pessoa não deixou ele nem com suas tatuagens, o que faria com que ele ficasse com sobrancelhas grandes. “Eu odeio a internet”, disparou. Quem se divertiu também com a foto foi a atriz Bella Campos, namorada do cantor. No vídeo, ela aparece rindo e revela que vai doar um pouco de seu cabelo para o namorado.

EITA! Mc Cabelinho falou sobre montagem que fizeram dele e disse que quando acabar a novela “Vai na fé”, ele irá raspar a cabeça para comprovar que ele não fica assim careca kkkkk🗣 pic.twitter.com/96IdvSvIxT — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) June 23, 2023

Bella Campos recebe presente fofíssimo de MC Cabelinho em dia tenso de gravação

No início do mês, Bella Campos compartilhou com os fãs que recebeu um presente para lá de especial de seu namorado. Apaixonado, MC Cabelinho decidiu fazer uma surpresa para amada ao mandar um buquê de flores amarelas, se declarando: “Te amo”, escreveu o famoso. Claro, Bella não poderia deixar de responder o mimo, e escreveu: “Te amo mais”.

Bella Campos e MC Cabelinho começaram a namorar nos bastidores da preparação para a novela. "Teve um exercício que a professora falou ‘quando a música parar, um tem que olhar pra cara do outro’. Eu estava meio perdido. Todo mundo parou tipo estátua. Quem eu olhava, já estava com alguém. Só sobrou a Isabella. Depois disso, mandei emoji no direct (via rede social), uma carinha de apaixonado. No dia seguinte, ofereci uma carona pra ela. Depois a gente curtiu um pagode e, a partir daí, só alegria", contou ele.