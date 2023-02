Aos 90 anos, Ary Fontoura treina de sunga e dá show de disposição: ''Demência, jamais''

Ator Ary Fontoura esbanjou boa forma ao compartilhar vídeo treinando na academia de sua casa

O ator Ary Fontoura mostrou mais uma vez que está com tudo em cima aos 90 anos! Nesta terça-feira, 14, o artista publicou um vídeo em sua rede social se exercitando em casa e falou sobre cuidar da saúde.

Cheio de bom humor e disposição, o famoso apareceu treinando apenas de sunga amarela e tênis. Ele aproveitou o momento para falar sobre estar ativo e sempre inovando para agradar seus seguidores, que não param de aumentar.

"Fortalecer, as pernas é importante! Críticas, liga não. Demência, jamais! Sou 90tão, feliz e saudável. Obrigado 4,6 Milhões de seguidores", mandou o recado e agradeceu os fãs.

Nos comentários da publicação, o ator fez sucesso com os internautas. "Parabéns pela disposição, queria eu ter essa animação", escreveram. "Alegria que contagia", falaram outros.

Veja o vídeo de Ary Fontoura treinando de sunga:

Aos 90 anos, Ary Fontoura diverte fãs com fantasia para o Carnaval: ''Fiquei muito sensual''

O ator Ary Fontoura mostrou que já está no clima de Carnaval e arrancou risadas dos seguidores nas redes sociais na manhã da sexta-feira, 10!

Queridinho na web, o veterano compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram em que aparece usando uma fantasia de borboleta na cor vermelha, com direito a saia de tule, asas e adereço na cabeça.

No registro, esbanjando bom humor, ele disse: "Me convidaram para desfilar em um bloco de rua. Disseram que iam mandar a roupa. Olha a roupa que mandaram! Como é que uma pessoa de 90 anos vai sair desse jeito? Se bem que fantasiado de borboleta, quem é que vai me reconhecer?", questionou.