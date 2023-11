Aos 76 anos, Regina Duarte esbanja boa forma na academia: 'Cuidando da cabeça'

Longe das novelas, Regina Duarte esbanja vitalidade ao se gravar treinando na academia

A atriz Regina Duarte mostrou que está mais ativa do que nunca. Longe das novelas há um tempo, a artista, de 76 anos, postou um vídeo nesta quarta-feira, 08, fazendo um treino de musculação na academia.

Usando um look fitness confortável, a mãe de Gabriela Duarte apareceu cheia de energia realizando os exercícios na companhia de um personal trainer. No momento, a famosa apareceu segurando halteres para trabalhar os braços e depois em uma máquina para as pernas.

"Cuidando da cabeça via “irisina”produzida pelos músculos quando em esforço", escreveu a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs admiraram a ex-global. "Maravilhosa", elogiaram os fãs. "Precisando muita dessa disposição", falaram outros.

Antes de virar alvo de críticas envolvendo política e pautas conservadoras, Regina Duarte refletiu sobre sua carreira como atriz no futuro. Destaque da novela Sete Vidas, na TV Globo, ela foi capa da revista CARAS, em 2015. Na época, ela afirmou que estava se "redescobrindo".

“ Adoro essa garotada, presto atenção em tudo o que fazem. Tento captar isso para mim . Não posso ser a mesma atriz que era há 15, 20, 50 anos... Tenho que falar a linguagem contemporânea. Não quero ser uma atriz mofada. Luto contra isso o tempo todo”, disse a atriz, direto da Ilha de CARAS.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina (@reginaduarte)

Regina Duarte recebe declaração de Gabriela Duarte após boatos de briga

Em fevereiro deste ano, Gabriela Duarte fez uma homenagem para sua mãe, Regina Duarte. Recentemente, correu o boato de que Gabriela Duarte e Regina Duarte teriam parado de se falar após se desentenderem. Contudo, as atrizes, mãe e filha, provaram que o amor supera tudo e já estão unidas novamente.

A herdeira da aniversariante compartilhou fotos do momento cheio de amor que se reuniram para celebrarem os 76 anos da matriarca da família. Sorrindo e se divertindo, elas apareceram muito bem resolvidas. "Hoje é seu aniversário. Parabéns mãe. Amo você", começou dizendo.

Em seguida, Gabriela Duarte deixou bem claro que mesmo pensando diferente da mãe, ela ainda continuará com ela. "E pra quem acha que não nos falamos, rompemos, brigamos…. taí. Somos e sempre seremos mãe e filha. Família", declarou.

"Podemos não concordar em muitas coisas, como vocês já sabem…. Cada um que cuide do seu CPF rs….. Mas família é o mais importante (pra mim). Feliz ano novo minha mãe", desejou Gabriela.