Aos 59 anos, Solange Frazão surge de biquíni e choca com barriga seca

Musa fitness, Solange Frazão impressionou ao mostrar corpaço sarado em fotos de biquíni

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 07h46

Primeira musa fitness do Brasil, Solange Frazão deu um show de boa forma e impressionou ao exibir uma barriga bem seca aos 59 anos ao surgir de biquíni em novas fotos nesta segunda-feira, 25.

Fazendo várias poses na piscina durante um dia ensolarado, a influenciadora esbanjou suas curvas sardas no modelo preto bem cavado. Nos registros, ela impressionou ao ostentar seu abdômen torneado e até com gominhos.

"Um dos meus tantos segredos para conquistar a excelência na minha vida, é fazer dos bons hábitos a minha disciplina diária. Comece a semana priorizando “VOCÊ”. O que você pode fazer pra se colocar em primeiro lugar? Lembre-se que você precisa estar forte e com ânimo para cuidar de tudo!", disse ela na legenda.

Nos comentários, a musa fitness logo foi coberta de elogios. "Maravilhosa sempre", admiraram. "Que mulher perfeita", exclamaram outros ao verem os cliques deslumbrantes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

Solange Frazão dá show de boa forma em sua rede social

Musa fitness, Solange Frazão sempre faz postagens esbanjando boa forma em sua rede social. Seja treinando de look de ginástica ou de biquíni, a personal impressiona com suas curvas saradas com quase 60 anos.

Recentemente, ela resgatou um clique de 1998 para comparar com um atual e chocou ao mostrar que continua praticamente a mesma.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!