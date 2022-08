Aos 48 anos, Nivea Stelmann exibe barriga sarada durante treino na academia: "No foco"

A atriz Nivea Stelmann ganhou elogios ao exibir o corpo sarado após pegar pesado no treino da academia

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 18h28

Nesta quarta-feira, 24, Nivea Stelmannarrancou elogios dos seguidores ao mostrar que está cuidando da saúde. Aos 48 anos, a atriz exibiu a barriga sarada após pegar pesado no treino.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma foto em que aparece na academia usando um look fitness, e impressionou ao mostrar a boa forma. "Quando a gente posta foto que malhou faz mais efeito. No foco. Boraaaaa", brincou ela na legenda da publicação.

A publicação rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Parece uma menina", disse uma seguidora. "Tá linda. Muita saúde para você", escreveu outra. "Arrasando na malhação. Parabéns", falou uma fã. "Está linda demais", comentou mais uma.

Confira a foto da barriga sarada de Nivea Stelmann:

Aniversário de casamento

Nivea Stelmann comemorou uma data especial em sua vida. Em sua rede social, a artista compartilhou um vídeo com alguns cliques de momentos especiais ao lado do marido, Marcus Rocha, e contou que eles estão celebrando mais um ano juntos. "9 anos", disse a atriz ao surgir em fotos românticas com o esposo e pai de sua filha caçula, Bruna Stelmann (8).

