Aos 48 anos, Flávia Alessandra exibe corpaço torneado em treino na academia: ''Maravilhosa''

Atriz Flávia Alessandra esbanjou curvas saradas em vídeo pegando pesado na academia e arrancou elogios dos fãs

Redação Publicado em 30/08/2022, às 07h46

A atriz Flávia Alessandra (48) começou a semana nesta segunda-feira, 29, inspirando os internautas com sua boa forma ao dar o exemplo treinando na academia. Em um vídeo publicado em sua rede social, ela mostrou como pega pesado nos treinos.

De look fitness, composto por top e calça de ginástica, a loira apareceu fazendo musculação de forma deslumbrante. Cheia de estilo e exibindo suas curvas saradas em ação, a esposa de Otaviano Costa (49) inspirou os internautas.

"E aí? Segunda é dia de começar? Ou no frio bate preguiça? Por aqui, vai na preguiça mesmo, então tá aí o resuminho de um dia de treino com a música da nossa musa @anitta premiada no VMA, porque quando a gente pensa nela, já entendemos que não dá pra desistir", disse Flávia Alessandra sobre treinar em qualquer clima.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a determinação e boa forma da famosa. "Maravilhosa", elogiaram os fãs. "Que top", aprovaram os seguidores.

Flávia Alessandra mostra mão de boba de Otaviano Costa em foto tirada na Grécia

Recentemente, Flávia Alessandra e Otaviano Costa fizeram uma viagem para a Europa, onde chegaram até fazer um cruzeiro. Por lá, a atriz fez vários cliques de biquíni e impressionou ao exibir suas curvas saradas em modelo pequenos no local paradisíaco.

Além disso, durante um passeio, o casal bem-humorado e muito apaixonado não escondeu a atração e acabou deixando uma mão boba escapar em uma foto. "Foi lindo como sempre. Até breve Grécia", escreveu Flávia Alessandra na legenda dos cliques que resumiram um pouco do que aproveitou com Otaviano Costa por lá.

