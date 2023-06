Andressa Suita abre marmita no carro e choca: 'Que cheiro é esse?'

Seguindo a dieta, Andressa Suita abre marmita no carro com os filhos e choca com o cheiro da comida

Para manter a boa forma, a esposa do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita, segue uma rotina saudável com exercícios físicos e dieta. Com uma rotina agitada a influenciadora surpreendeu nesta terça-feira, 27, ao mostrar como faz para não furar o plano alimentar ao realizar as atividades do dia a dia como mãe.

No caminho da escola dos filhos, Samuel e Gabriel, a musa, que é sinônimo de luxo e estilo, chamou a atenção ao gravar sua marmita. Sem perder tempo para matar a fome, Andressa Suita comeu a comida no veículo mesmo.

"O que a gente faz no caminho do carro? Marmita", mostrou que iria comer carne moída, brócolis, aspargos e mandioca. Em seguida, ela contou rindo que os herdeiros ficaram incomodados com o cheiro dos alimentos. "Que cheiro é esse?", perguntaram os meninos.

Nas últimas semanas, Andressa Suita deu o que falar com um look diferente. Dona de um estilo luxuosa, a esposa do cantor sertanejo dividiu opiniões ao apostar em uma calça larga. A peça gerou polêmica na web.

Veja a marmita de Andressa Suita:

Motivo da separação com Gusttavo Lima

A modelo Andressa Suita abriu o coração ao relembrar a separação de Gusttavo Lima. Os dois ficaram separados por alguns meses em 2020, mas reataram pouco tempo depois. Agora, em entrevista para o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou sobre o que levou ao término.

Ela confirmou que o cantor a acordou durante a madrugada para terminar o casamento. "[...] A gente veio de uma viagem familiar maravilhosa e eu não entendi nada. Ele tava mal psicologicamente. Eu faço terapia, ele não (...) No momento eu fiquei muito chateada", relembrou.

"Depois que a gente reatou, vimos que antes a gente se expunha muito. Nós voltamos mais maduros. Hoje a gente se expõe muito pouco. Não quero mais ver a minha intimidade em todo lugar. Priorizamos a nossa sanidade e a dos nossos filhos. Eu mudei após o término. Gusttavo mudou também."

