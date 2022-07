Alanis Guillen e Aline Borges surgem dançando ao som de Ludmilla durante treino no Pantanal

Atrizes da novela das nove 'Pantanal', Alanis Guillen e Aline Borges aparecem rebolando com música de Ludmilla em vídeo após treino

As atrizes Alanis Guillen (24) e Aline Borges (47) aproveitaram a pausa nas gravações do remake de Pantanal, da TV Globo, e surgiram em momento de diversão na web!

Na terça-feira, 19, em seu feed no Instagram, a artista que vive Zuleica na novela das nove escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi publicou vídeo ao lado da intérprete de Juma Marruá na produção, em que aparecem dançando e rebolando muito ao som da música Din Din Din, de Ludmilla (27).

"Achei no rolo de câmera… @alanissguillen Que saudadeeeeeee!!! Nossa malhação no Pantanar!! Hoje tem!!! Quem tá amando levanta a mão!", escreveu Aline na legenda da publicação.

"Gatas dançantes!!", disse Lucas Leto (23), que vive Marcelo na trama. "Maravilhosas, estão incríveis!", "Lindas", "Amei, suas lindas e talentosas", "Que máximo", destacaram ainda alguns internautas.

Em seu Twitter, Aline também postou o registro e brincou: "Juma e Zuleica no modo Lud!! Cala a boca e me beija, só!!".

Murilo Benício é elogiado por cena em 'Pantanal'

Os telespectadores da novela Pantanal elogiaram a atuação de Murilo Benício no capítulo de terça-feira, 19. Isso porque a trama exibiu uma cena focada na história do passado de Tenório, na qual o público descobriu que ele já cometeu um assassinato na juventude. “O Murilo Benício é tão bom, mas tão bom que interpreta um vilão que era para odiar, mas aí faz uma cena chorando e a gente chora junto se perguntando como odiar o pilantra”, disse um internauta. “Murilo Benício entregou demais nessa atuação. Dá para ver perfeitamente do personagem se desfazendo enquanto relembra sua própria trajetória espelhada na moda cantada na viola do Trindade. Artista demais”, exaltaram alguns internautas.

