Pantanal: Murilo Benício é elogiado em cena marcante de Tenório

Os telespectadores da novela Pantanal, da Globo, ficaram com os olhos grudados na TV em uma sequência comovente no capítulo desta terça-feira, 19. Isso porque a trama exibiu uma cena focada na história do passado de Tenório (Murilo Benício), na qual o público descobriu que ele já cometeu um assassinato na juventude. A sequência foi memorável e rendeu vários elogios para o ator.

Na cena, Tenório estava em uma roda de viola na fazenda de José Leôncio quando Trindade (Gabriel Sater) resolveu cantar uma música sobre a história do filho de um boia-fria e o filho de um gato – que é o homem que contratava os boias-frias e dirigia o caminhão. Na história, o filho do boia-fria viu a morte dos pais em um acidente de caminhão e tirou a vida do gato. Logo depois, ele encontrou o filho do gato em um momento comovente. Enquanto a música era tocada, a câmera ficou apenas em Tenório e acompanhando a mudança em sua expressão, que foi ficando emocionado ao lembrar de sua história. Sem revelar o motivo de sua emoção, Tenório foi embora da roda de viola e chorou dentro do carro.

Nas redes sociais, os internautas elogiaram a atuação de Murilo Benício, que fez o público sentir simpatia por um dos personagens vilões da novela. “O Murilo Benício é tão bom, mas tão bom que interpreta um vilão que era para odiar, mas aí faz uma cena chorando e a gente chora junto se perguntando como odiar o pilantra”, disse um internauta. “Murilo Benício entregou demais nessa atuação. Dá para ver perfeitamente do personagem se desfazendo enquanto relembra sua própria trajetória espelhada na moda cantada na viola do Trindade. Artista demais”, contou outro. “A atuação impecável do Murilo Benício nessa cena. Que ator gigante”, declarou outro. “Tenório devastado pela história da sua vida ter sido contada em música e Murilo Benício mostrando o baita ator que é”, afirmou mais um.

Tenório lembrou de toda a sua traumática infância com os pais morrendo em um acidente e ele se vingando por causa da música. Tentou se manter forte, foi embora e desabou dentro do carro. Não foi preciso texto. Murilo Benício fez tudo. #Pantanalpic.twitter.com/tdcsF2TRc7 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 20, 2022

Sério , não tem como odiar um personagem feito por Murilo Benício, Tenório é um caro ruim, mais sinto muita dó da história de sua infância. #pantanar#pantanal — Lixxxxzzzz (@Lixxx26751951) July 20, 2022

Tenório é um traste, mas Murilo Benício é um p*ta ator! Que dó, que dóóó!!! #Pantanalpic.twitter.com/IHqI7wyo6y — Nelly e Giih Marruá 🐆 (@Freak_Sisters) July 20, 2022

Fiquei com dó sim do Tenório, muito triste a história de vida dele #pantanal#pantanarpic.twitter.com/Jqr8cWFwk7 — lendo em vez de viver (@EmillyDeSouzaL8) July 20, 2022

O Murilo Benício é tão bom mais tão bom que interpreta um vilão que era para odiar, mas aí faz uma cena chorando e a gente chora junto se perguntando como odiar o pilantra #Pantanalpic.twitter.com/Qf5Ni47yFQ — Atena (@atena_w) July 20, 2022

Murilo Benício entregou DEMAIS nessa atuação. Da pra ver perfeitamente do personagem se desfazendo enquanto relembra sua própria trajetória espelhada na moda cantada na viola do Trindade

ARTISTA DEMAIS#Pantanal#Pantanarpic.twitter.com/WTGr1oU9iQ — kafka decolonial (@oelvianna) July 20, 2022

A atuação impecável do Murilo Benício nessa cena. QUE ATOR GIGANTE! #Pantanalpic.twitter.com/VJrMmWiFuL — PEDRAO (@Itspedrito) July 20, 2022

Murilo Benicio é o maior do Brasil.

A cena consiste nele ouvindo uma história que parece a história do Tenório.

A câmera só nele. A expressão mudando. O peito apertando.



Como é bom ser fã deste homem❤️ #Pantanal — Babi (@babi) July 20, 2022