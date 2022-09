Thaeme Mariôto revela motivo para ter antecipado a festa da filha caçula

Thaeme Mariôto reuniu a família em uma festa para celebrar o aniversário de 1 ano da filha caçula, Ivy

A cantora Thaeme Mariôto fez uma festa encantadora para celebrar o aniversário de 1 ano da filha caçula, Ivy, fruto do casamento com Fábio Elias. A menina completará o primeiro ano de vida no dia 22 de setembro, mas a mamãe coruja decidiu antecipar a festa para a última quarta-feira, 31, por um motivo especial.

A estrela contou que decidiu antecipar a festa para ter a presença de sua irmã, que mora em outra país. “Queria muito contar com a presença da minha irmã que está no Brasil, mas mora na Alemanha e retorna ao país neste fim de semana. Como queria ela, meu cunhado e sobrinhos ao nosso lado, não pensei duas vezes”, disse ela, que organizou a festa às pressas em sua cidade natal, Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

A celebração teve o tema da animação Masha e o Urso. “Para mim, a festa de 1 ano é um grande evento, como um aniversário de 15 anos ou um casamento, então, alterar a data exigiu um malabarismo meu e dos meus queridos fornecedores que conseguiram deixar, em pouco tempo, tudo organizado e maravilhoso”, declarou ela, e completou sobre a alegria de ver a filha se divertindo. "Ivy estava radiante. Parece que estava sentindo a vibração e o carinho dos convidados. Ela aproveitou do início ao fim e ficou sorrindo o tempo todo. Foi coisa de Deus mesmo, muito lindo de se ver. Este, com certeza, será um dia inesquecível para nós e para as pessoas que estavam com a gente”, afirmou.

Marido de Thaeme, Fabio Elias também ficou encantado com a festa. “Eu sempre confiei muito no bom gosto da Thaeme. Sei que quando ela se propõe a organizar celebrações como essa, tudo será perfeito. Fiquei muito feliz em estar ao lado das minhas filhas nesse dia tão especial e comemorar a data com amigos e familiares. A festa foi em Presidente Prudente, interior de São Paulo, local onde eu e Thaeme nascemos, o que tornou tudo ainda mais especial”, contou.

Vale lembrar que Thaeme e Fábio são pais de duas meninas, Liz, de 3 anos, e Ivy, de quase 1 ano.

