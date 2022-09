Thaeme Mariôto faz festa luxuosa no aniversário da filha caçula

Thaeme Mariôto reúne a família e os amigos para celebrar o primeiro aniversário da filha caçula, Ivy

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 14h48

A cantora Thaeme Mariôto, da dupla com Thiago, comemorou o aniversário da filha caçula, Ivy, com uma festa em família. Ela reuniu os seus entes queridos e os amigos para celebrar a data especial.

Ivy apenas completará um ano no dia 22 de setembro, mas a festa já aconteceu na quarta-feira, 31. A celebração teve o tema da animação Masha e o Urso. “Um ano da Ivy adiantado com todo amor desse mundo! Tema que escolhemos foi Masha e o Urso! Tudo lindo, né”, disse ela.

Inclusive, Thaeme colocou looks inspirados na animação nas duas filhas. Ivy surgiu com um vestido rosa inspirado na personagem Masha e a filha mais velha, Liz, usou um vestido inspirado no Urso.

Thaeme mostra fotos e vídeos da festa de aniversário de Ivy:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme Mariôto (@thaeme)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme Mariôto (@thaeme)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme Mariôto (@thaeme)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!