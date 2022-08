Sophia Valverde começa a comemorar seu aniversário de 17 anos

Sophia Valverde ganha festa de aniversário antecipada para celebrar a chegada dos 17 anos

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 20h15

Protagonista da novela Poliana Moça, do SBT, a atriz Sophia Valverde já começou a comemorar o seu aniversário de 17 anos, que vai ser celebrado na terça-feira, 30. Neste domingo, 28, ela ganhou uma festa em casa em tons de lilás e compartilhou as fotos com seus fãs.

Nas imagens, a estrela adolescente posou com seu bolo decorado e os balões. “Meu aniversário é só na terça, mas amo comemorar e já começamos com um almoço lindo em família. 17 anos chegando”, disse ela na legenda.

Sophia Valverde relembra problema de saúde

Recentemente, Sophia Valverde marcou presença no CARAS Inverno e relembrou um problema de saúde que teve recentemente. Em dezembro de 2021, ela descobriu um nódulo no seio que precisou remover por meio de cirurgia, em maio. “Tinha muito medo de ser algo mais grave e da parte da anestesia geral também. Mas, quando fiz a biópsia, antes mesmo da cirurgia, já me falaram da possibilidade de ser um fibroadenoma”, explica ela, referindo-se a um tipo de tumor mamário benigno, que pode atingir mulheres mais jovens. Todo o processo foi relatado por Sophia nas redes sociais com o propósito não só de comunicar os seguidores sobre sua saúde, mas também alertar as meninas de sua idade acerca do problema. “Muitas crianças e adolescentes se inspiram em mim e, por isso, é muito importante passar valores que são tão essenciais para o nosso dia a dia. Busco muito influenciar positivamente, sempre”, declara a atriz, que soma quase 15 milhões de fãs só no Instagram.