Quem é Antonio Fagundes Neto, filho 'de coração' do ator que subiu ao altar

“Eu sempre evitei falar sobre isso, porque eu sempre achei que colocar uma ‘marca' em cima, dizer adotado ou não adotado, é diferenciar. E não existe diferença. O filho é aquele que você cria, aquele que você dá e recebe amor. Não interessa se veio de uma barriga ou de outra, é seu filho”, declarou ele na época.

Antonio Fagundes Netoé executivo e atua em uma multinacional na área de marketing. Ele não seguiu a carreira artística - diferente do irmão caçula, Bruno Fagundes, que chegou a atuar em espetáculos ao lado do pai.

Antonio Fagundes tem 4 filhos

Antonio Fagundes Neto é de seus quatro filhos do artista. Ele é fruto do casamento do galã de 74 anos com Clarice Abujamra. Além do recém-casado, o artista também é pai de Dinah, a mais velha com 43, e Diana, de 40. O caçulinha, Bruno Fagundes, também foi à cerimônia. Hoje, o galã é casado com a também atriz Alexandra Martins

Ao compartilhar imagens do casamento, o ator se declarou ao momento e se mostrou muito emocionado. "Meus amores Antonio e Aline, o amor de vocês nos emociona e motiva. Que a alegria e a felicidade dessa festa linda se estenda por toda vida. Amo vocês", afirmou.