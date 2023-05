Monique Alfradique comemora seu aniversário com festa de luxo na Itália

Monique Alfradique reúne os amigos em jantar luxuoso em Veneza, na Itália

A atriz Monique Alfradique comemorou o seu aniversário de 37 anos em grande estilo. Ela reuniu os amigos em um jantar com o tema de baile de máscaras em Veneza, na Itália, no último final de semana e mostrou as fotos nas redes sociais.

Entre os convidados, ela recebeu o dermatologista Thales Bretas, que é o viúvo de Paulo Gustavo, e o humorista Marcus Majella.

Para a ocasião, a artista usou um lindo vestido preto sem alças e enfeitado com muitos paêtes. Inclusive, ela ganhou um bolo de aniversário luxuoso e com vários detalhes. "Mais do que a magia de qualquer lugar, o mais importante é estar rodeada das pessoas que você ama! Obrigada minha família e amigos que estiveram comigo nessa virada de ciclo. E muito obrigada pelas mensagens lindas que recebi de todos!", afirmou ela na legenda.

Monique Alfradique fala sobre sua experiência no teatro

Em entrevista na revista CARAS, Monique Alfradique falou sobre o monólogo Quase Normal, que está em cartaz desde 2019. "Sou apaixonada pelo teatro, foi onde comecei minha carreira. É muito especial poder estar no palco, agora, em turnê. É meu primeiro monólogo e eu sempre tive fascínio pela troca com o público e esse tipo de espetáculo oferece ao ator a experiência de estar sozinha no palco, mas abraçada pela plateia, é algo incrível. Também faço a produção executiva e essa experiência me trouxe e continua trazendo muitos aprendizados. Além disso, tem a reação positiva do público que me deixa muito feliz e realizada, sinto que eu estou no caminho certo", afirmou ela.

Então, ela contou mais sobre a sua personagem no teatro. "Minha personagem é uma mulher moderna, autêntica, impulsiva e dona do seu destino, que já passou por decepções amorosas, fracassos profissionais e péssimas experiências virtuais, mas, ainda assim, segue determinada em tentar levar uma vida normal, mesmo precisando lidar com todas as pressões da sociedade", declarou.