Luma Costa celebra aniversário do filho caçula com festa temática

Luma Costa prestou uma homenagem especial no aniversário de três anos do filho, Eduardo

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 20h51

Nesta terça-feira, 25, Luma Costa(33) prestou uma homenagem especial para o filho caçula, Eduardo.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto da festa de aniversário de três anos do herdeiro, que teve como tema o desenho Patrulha Canina, e o parabenizou.

"Hoje é dia de DUDU! Meu pequeno gigantinho está fazendo 3 anos!!! Faz 3 anos que meu menino lindo, de personalidade, engraçado e carinhoso chegou pra completar nossa família e iluminar nossos dias", começou ela.

Em seguida, Luma se declarou para o herdeiro. "Te amo com todo meu coração filho", declarou ela, que aparece na imagem com o aniversariante, o marido, Leonardo Martins, e do filho mais velho, Antônio (7).

Os fãs de Luma Costa deixaram mensagens de felicitações para Dudu. "Duduuuu, seu fofo!!! Que sua vida seja de muito amor, paz e que tenha um lindo dia!", disse uma seguidora. "Parabéns, tudo de mais feliz!", comentou outra. "Feliz aniversário, Dudu. Que Deus te abençoe", falou mais uma.

Confira a homenagem da atriz para o filho: