Lucinha Lins ganha festa de aniversário de 70 anos após problema de saúde

Lucinha Lins celebra os 70 anos de vida após enfrentar um problema de saúde e surge em foto inédita com seu marido, Claudio Tovar

A atriz e cantora Lucinha Lins celebrou o seu aniversário de 70 anos em grande estilo! Nesta semana, ela ganhou uma festa surpresa no Galeria Café SP, que é a boate de sua nora, Alexandra Di Calafiori, e do seu filho, Cláudio Lins.

A estrela ficou radiante ao ver seus amigos e familiares reunidos no local para comemorar a sua vida. Ela ganhou um bolo personalizado e demonstrou a sua alegria na hora do Parabéns.

Inclusive, ela surgiu em fotos inéditas ao lado do seu marido, o ator e dramaturgo Claudio Tovar, com quem está casada há 40 anos.

Em entrevista na Revista CARAS, Lucinha Lins refletiu sobre a chegada dos 70 anos. "Sou uma senhora de 70 anos, mas eu tenho uma cabeça animada, alegre, brincalhona, eu tenho netos, tenho muita gente jovem à minha volta. E, quando eu ficar muito ridícula, eu espero que os meus filhos me digam: “Você não pode mais você tem 70 anos!” Enquanto isso a gente vai vivendo (risos)", disse ela, e completou: "É inevitável, né? Tem dias que me sinto com 112 anos, tem dias que me sinto com 15, tem dias que eu me sinto com 70. Acho que estou envelhecendo bem".

Além disso, ela desabafou sobre um problema de saúde que enfrentou recentemente. A artista ficou dois meses no hospital ao ser diagnosticada com pancreatite de repetição. "Andei muito doente no final do ano, levei um susto violentíssimo. Eu arranjei uma pancreatite de repetição que me botou em um hospital dois meses. Fiquei muito assustada! Achei que eu podia morrer e ainda tenho tanta coisa para fazer. Eu não quero morrer, não. Ainda não! Fiquei chateada, nervosa e depois pensei que iria sair dessa. Tenho um ano meio complicado pela frente, eu tenho uma cânula, uma prótese dentro do meu pâncreas, que será retirada em abril. E está tudo funcionando. As dores, que foram violentíssimas, acabaram e estou retomando a minha vida", finalizou.

Fotos: @lumainettifotografo