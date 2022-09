Khloé Kardashian e seu ex-namorado teriam comparecido à mesma festa

A influenciadora Khloé Kardashian e seu ex-namorado Tristan Thompson marcaram presença na festa de aniversário da cantora Beyoncé

Neste último sábado, 10, Beyoncé celebrou seu aniversário de 41 anos com uma festa repleta de celebridades.

Entre elas estavam a influenciadora Khloé Kardashian (37) e seu ex-namorado Tristan Thompson (33), que recentemente deram as boas-vindas a um novo filho, mesmo com o fim do relacionamento.

A estrela do reality-show The Kardashians compareceu a festa da diva pop ao lado da irmã Kim Kardashian, que esbanjou estilo em um look vermelho.

Khloé estava usava um cropped prateado transparente com mangas compridas e uma saia transparente prateada.

O jogador de basquete teria chegado na festa da dona do álbum "Renaissance" por volta das 3h da manhã ao lado do rapper Drake, de acordo com o site US Weekly.

Além da filha True (3), o ex-casal deu às boas-vindas no mês passado ao segundo filho que tiveram por meio de barriga de aluguel. O menino ainda não teve seu nome revelado.

O drama

Em janeiro deste ano, foi revelado por meio de um teste de paternidade que Tristan havia tido um filho com a personal treiner Maralle Nichols enquanto estava se relacionando com Khloé.

A descoberta, que foi exibida no reality-show The Kardashians, fez com que Khloé e o jogador de basquete se separassem. Porém, o segundo filho do casal foi concebido antes do escândalo.