Homem mais rico da Índia faz casamento de 3 dias e com Rihanna

Com mais de mil convidados, três dias de festa luxuosa e show de Rihanna, homem mais rico da Índia gasta fortuna para casamento de seu filho

Após seis anos de ter feito um dos casamentos mais luxuosos da Índia, com um valor estimado de meio bilhão de reais, a família Ambani, a mais rica do país, realizará mais um festão de luxo para casar um de seus herdeiros.

A grande cerimônia contará com mais de mil convidados ricos, com show de Rihanna e três dias de evento. O dia importante acontecerá apenas em julho, contudo, nesta sexta-feira, 01, e até domingo, 03, a comemoração já se inciará com os noivos, Anant Ambani, de 28 anos, e Radhika Merchant, de 29.

O homem mais rico da Índia e o 10 º mais rico do mundo, o empresário Mukesh Ambani, casará o herdeiro no dia 12 de julho exatamente em um terreno com mais de 10 milhões de árvores e o maior pomar de manga da Ásia.

O convite do evento vazou nas redes sociais: "Com os corações cheios de alegria e emoção, convidamos você para as celebrações pré-casamento de Anant e Radhika em nossa casa em Jamnagar. Estamos ansiosos para tê-lo conosco para compartilhar nossa alegria, amor e risadas, e criar memórias que guardaremos para sempre."

No aviso para os convidados ainda pediram que usem sapatos confortáveis para aproveitarem e roupas tradicionais de trajes indianos. Segundo a imprensa local, Rihanna fará um show além de outras atrações conhecidas na Índia.

Já na lista de convidados, devem comparecer líderes de empresas tecnológicas e influenciadores políticos, como Bill Gates, Mark Zuckerberg, Hillary Clinton e Ivanka Trump. Cerca de 2.500 pratos devem ser servidos aos convidados ao durante os três dias. Uma equipe de 21 chefs estará preparando comida para todos os hóspedes. Haverá 75 tipos de pratos para o café da manhã, mais de 225 tipos de pratos para o almoço, 275 tipos de pratos para o jantar e 85 tipos de itens serão incluídos na refeição da meia-noite.

