Flávia Alessandra comemora a chegada de 50 anos com festão no Rio de Janeiro

Flávia Alessandra celebra aniversário de 50 anos em uma noitada especial na companhia de amigos e familiares; veja os looks da ocasião

Na noite da última sexta-feira, 7, Flávia Alessandra celebrou a chegada de seus 50 anos em grande estilo! A atriz e apresentadora reuniu grandes amigos e familiares, incluindo seu marido, o ator e apresentador, Otaviano Costa e suas duas filhas, em uma festa memorável, que aconteceu em uma casa de eventos, na zona sul do Rio de Janeiro.

Logo na entrada do evento, Flávia mostrou que queria brilhar em sua grande noite ao apostar em um vestido totalmente transparente preto, que deixou sua lingerie à mostra durante a festa. Além de exibir os detalhes do look ousado, ela posou dando um beijão no marido e aproveitou muito a companhia dele durante toda a festa.

Em seguida, Flávia também posou ao lado de suas duas filhas, Giulia Costa, fruto de seu relacionamento anterior com o diretor Marcos Paulo, que faleceu em novembro de 2012, e Olívia Costa, sua filha mais nova com Otaviano. Ambas estavam presentes e brilharam no evento, inclusive, a família toda coordenou looks em tons sóbrios para a ocasião.

Entre os convidados, Flávia recebeu a presença de grandes amigos, como Angélica e Luciano Huck, Vanessa Giácomo, Cris Vianna, Ingrid Guimarães, Marcos Pasquim e Thiago Fragoso. Cada um dos amigos da artista aproveitou para posar na entrada do evento e celebrar a vida da famosa; confira os looks das celebridades:

Vale lembrar que nos últimos dias, Flávia refletiu sobre a chegada de seus 50 anos com um vídeo de humor em suas redes sociais: “Esse ano eu completo 50 anos. E tem aquela resposta clássica: 'Nossa, você está ótima! Para a sua idade.' Que é o mesmo do: 'Uau, você ainda consegue andar sozinha? Que milagre é a vida”, iniciou a reflexão.

“Quantos anos você tem? 'Ah, eu sou do signo da liberdade. Eu não tenho idade. Sou um vagalume espalhando luz.' Qual a sua idade? 'Daqui a 15 anos a idade da Flávia será o quíntuplo da idade que a Flávia tinha cinco anos atrás.' Qual é a idade da Flávia hoje? 'Ah, a idade é como você se sente”, brincou a esposa do Otaviano Costa.

Flávia Alessandra fala sobre sintomas da menopausa:

Na última sexta-feira, 7, a atriz Flávia Alessandra completou 50 anos. Em entrevista ao portal GShow, a artista falou sobre as mudanças no corpo e contou como descobriu que a menopausa está chegando. Segundo ela, sua libido também mudou e está fazendo reposição hormonal e suplementação; saiba mais detalhes!