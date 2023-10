Filho caçula de Gloria Pires faz 19 anos e aparece enorme em nova foto

Marido de Gloria Pires revela como é a personalidade do filho caçula, Bento, que acaba de completar 19 anos de idade

A família de Gloria Pires e Orlando Morais está em festa nesta quarta-feira, 4, por causa do aniversário do filho caçula deles, Bento, que acaba de completar 19 anos de vida. Para celebrar a data especial, a mãe e o pai fizeram posts especiais sobre o herdeiro e mostrar o quanto ele já cresceu.

Em seu post, Gloria Pires relembrou foto de quando o filho era criança e comparou com uma imagem recente do rapaz. Na legenda, ela se declarou. "O meu caçula @bentopmorais_ faz 19! Feliz em ver você brilhando, filho! Que a sabedoria seja sua constante companheira, meu amor! Vivas à você!", disse ela.

Por sua vez, Orlando Morais falou sobre como é a personalidade do filho. "Hoje Bento, meu filho amado, completa 19 anos! Ele é tudo pra mim. Por ele, eu durmo com o celular ligado e ligando repetidas vezes só para ouvir sua voz grave e doce me dizendo: pai dorme que tá tudo bem…Humano demais, amigo de todo mundo, me conta da maneira mais verdadeira aquilo que quer o que não quer. Quando ele sorri, meu coração estremece de felicidade, porque ele é a certeza de que eu consigo ir no mais puro sentido do que realmente é o amor. Por ele mergulharía no oceano mais profundo e tentaría tocar a última estrela do céu. Mas conhecendo o Bento como conheço, sabendo da sua imensa simplicidade, tudo que ele me pediria sería um abraço e me olharia com sua força de menino bom, dizendo: “pai eu te amo”. O Bento é o meu canto sagrado, onde eu deposito minha fé e agradecimento de poder ter a honra de ser seu pai. Te amo!", escreveu.

Gloria Pires aparece de biquíni na web

A atriz Gloria Pires agitou as redes sociais ao mostrar como curtiu o seu final de semana antes das gravações da novela Terra e Paixão, da Globo, na qual interpreta a vilã Irene. A estrela aproveitou o dia tranquilo para renovar o bronzeado e apareceu só de biquíni e uma saída de praia em formato de camisa em novas fotos.

Nas imagens, a beldade deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis ao ser flagrada enquanto se ajeitava para descansar ao lado da piscina de sua casa. “Recarregando as energias para mais um sábado de trabalho”, disse ela na legenda.

Nos comentários da foto, ela foi muito elogiada pelos seguidores. “Gente, ela é gata demais né?”, disse a humorista Fabiana Karla. “Linda”, afirmou a atriz Heloisa Perissé. “Muito maravilhosa”, escreveu o repórter Ivo Madoglio.