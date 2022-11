Filha de Francisca e Ricardo Pereira comemora 9 anos em festa de aniversário muito original

Francisca, filha de Francisca e Ricardo Pereira, completou 9 anos e comemorou em uma festa moderna na temática TikTok

A filha mais velha de Francisca Pereira (38) e Ricardo Pereira (43) completou 9 anos no último sábado! O casal apostou em uma decoração muito original para comemorar. O casal é pai de Francisca (9), Julieta (4) e Vicente (10).

A festa teve como tema a plataforma TikTok, e contou com uma decoração temática única: balões cor de rosa, branco, preto, prata e azul, quadros pretos com o logo, doces em tom pastel, e um bolo gigante de três andares, preto e rosa, com desenhos em massa americana, brigadeiros brancos, pretos e de doce de leite também. A mesa gigante contou com doces de copinho e bolos embrulhados também. Os três filhos também aproveitaram no trampolim!

Na legenda da publicação conjunta, o casal deixou uma mensagem de carinho para a filha: "Dona e senhora dos mais lindos olhos do bairro, furacão que é capaz de mandar tudo abaixo mas a mais quieta quando precisa do seu momento…. a mais pura e a que é mais especial… txi Amamos tanto que o nosso coração não encontra as palavras certas para definir este amor! Parabéns, rainha dos nossos corações".

