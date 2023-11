Filha de Carol Dias encanta ao surgir de princesa em festa de mesversário

A modelo Carol Dias encantou os fãs ao mostrar os detalhes da festa de 9 meses da filha caçula

Carol Diasusou as redes sociais nesta quinta-feira, 16, para compartilhar os detalhes da festa de mesversário da filha caçula, Sarah, que completou nove meses no último dia 13. A menina é fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Kaká.

Para comemorar a data especial, os papais prepararam uma festa com o tema princesas. Sarah surgiu fantasiada como Aurora, da 'Bela e a Fera', e sua irmã mais velha, Esther, de 3 anos, de Rapunzel, com direito a uma trança loira.

O local da celebração foi decorado com os personagens dos contos de fadas, além de muitas bexigas e flores. "Tô atrasada né, mas ainda tenho fotos desse dia comemorando os 9 meses da minha Sarinha", contou a mamãe coruja ao mostrar o look da caçula.

Em outra publicação, ao mostrar as duas filhas juntas, Carol se derreteu. "Minha Rapunzel e minha Aurora", disse a modelo na legenda. Por fim, ela postou novas fotos de Sarah fantasiada de princesa e se declarou: "Baby Sarah, é a perfeição da mamãe! Eu te amo muito, minha filha", declarou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Batista Leite (@carolbatistaleite)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Batista Leite (@carolbatistaleite)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Batista Leite (@carolbatistaleite)

Aniversário da filha mais velha

O ex-jogador de futebol Kaká e sua esposa, a modelo e influenciadora digital Carol Dias, organizaram uma festa de aniversário luxuosa para celebrar a vida de sua filha Esther, que completou três aninhos. A comemoração também contou com a presença dos outros filhos do atleta, Luca, de 14 anos, e Isabella, de 12, frutos de seu antigo casamento com a empresária Carol Celico.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Carol abriu um álbum de fotos da festa, que teve como tema um desenho infantil. Entre os detalhes encantadores, suas herdeiras, Esther e a pequena Sarah surgiram fantasiadas para o evento. A celebração também contou com a presença dos personagens da animação e uma decoração extravagante. Veja a publicação!