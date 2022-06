Esposa do sertanejo Edson faz festa luxuosa no seu aniversário de 40 anos

Deia Cypri, esposa do sertanejo Edson, reuniu os amigos em uma festa luxuosa no interior de São Paulo

A apresentadora Deia Cypri, esposa do cantor sertanejo Edson – da dupla com Hudson -, celebrou o seu aniversário de 40 anos em grande estilo. Ela reuniu os amigos e familiares em uma festa luxuosa na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, com o tema de 'Baile da Rainha'.

Entre os convidados estava o cantor Chitãozinho, da dupla com Xororó, acompanhado da esposa, Márcia Alves. Chitãozinho e Edson fizeram uma homenagem para a aniversariante e cantaram a música Evidências. Além disso, Deia surpreendeu o marido, Edson, ao cantar a música Pelos Meus Ouvidos, que é sobre a história deles e foi composta por Fátima Leão.

“Só tenho gratidão por esse momento lindo que ficará no meu coração para sempre. Agradecer a minha família e meus amigos, em especial ao meu marido pelas homenagens, por todo amor e carinho. Me emocionei muito, definitavamente um dia mágico e inesquecível”, disse ela.

Fotos do aniversário de Deia Cypri, esposa do cantor Edson: