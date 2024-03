Ele cresceu! Filho de Pedro Malta completa 1 ano de vida

O ex-ator mirim Pedro Malta celebra o primeiro aniversário do filho, Dante, e mostra as fotos da festa intimista

A família do ex-ator mirim Pedro Malta está em festa! No último final de semana, o filho dele, Dante, fruto do casamento com Fernanda Malta, completou o seu primeiro ano de vida. Para marcar a data especial, os pais corujas fizeram uma festa de aniversário com o tema do livro O Pequeno Príncipe.

Nas redes sociais, o rapaz mostrou as fotos da família reunida e falou sobre a alegria de ver seu filho crescendo a cada dia. "Correndo o risco de escrever textão de novo desta vez tentarei me segurar. Embora seja extremamente difícil se segurar, ainda mais quando uma criaturinha que ainda tem a mãozinha praticamente do tamanho do seu mindinho te olha nos olhos, e te faz sentir cada célula do seu corpo preparada para parar um trem por ele, para fazê-lo rir; para dar tudo de si para não vê-lo chorar. Mas chorar faz parte tanto quanto crescer - meu mindinho vai ficando menor a cada dia, e sua pegada em minha mão, assim como sua pisada, cada vez mais forte...", disse ele.

E completou: "E como eu espero que você cresça forte! O então bebê vai se transformando em criança, a medida que você vai assimilando a ideia de há um ano atrás você se transformou em pai. Minha maior e melhor transformação, a qual sou tão somente capaz de tornar realidade com minha parceira de vida, é claro @fernandalmalta é uma experiência e tanto ser o super-herói da vidinha de alguém junto contigo, zelando por seus passos - e seus tombos - todos o dias. Obrigado à minha esposa, a todos que nos ajudaram, nossas famílias, sem as quais nada disso teria se tornado realidade. E parabéns filho, tá só começando a aventura!! Amo vocês com toda a vida, por toda a vida".

Vale lembrar que Pedro Malta e Fernanda Lacerda se casaram em maio de 2021. Longe da TV, o rapaz estudou Rádio e TV para trabalhar por trás das câmeras. Ele ficou conhecido pelos seus trabalhos na TV durante a infância. Ele atuou nas novelas Coração de Estudante e Kubanacan, ambas na Globo.

O batizado de Dante

O ex-ator mirim Pedro Malta, que ficou conhecido por ter atuado na novela Coração de Estudante, da Globo, encantou seus seguidores ao mostrar as fotos de como foi o batizado do seu primeiro filho, Dante, fruto do casamento com Fernanda Malta. Nas redes sociais, ele abriu um álbum de fotos com momentos da celebração e da festa em família.

Nas imagens, o bebê roubou a cena com sua fofura e o papai coruja se derreteu ao falar sobre a data especial na legenda dos cliques. "É festa na terra e é festa no céu! Dante foi batizado! É uma felicidade imensa poder compartilhar esse momento com aqueles que amo, como minha parceira de vida e mãe desse pequeno utilizador de suspensórios, @fernandalmalta, nossos padrinhos @danyymalta e Mauro - obrigado por tudo e por nos ajudarem a traçar o caminho de bênçãos que Dante terá a oportunidade de seguir - e é claro, toda a nossa família reunida! Quero agradecer, com todo meu carinho e respeito por sua excelência no atendimento, a @alegricefestas , que disponibilizou e separou cada item de decoração com o maior cuidado, e que tanto contribuiu para tornar esse dia mais que especial em nossas vidas, vocês são incríveis e seguem sendo minha recomendação máxima para festas na região. É isso, um domingo mais que abençoado para todos vocês!", disse ele.