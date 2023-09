Ex-ator mirim, Pedro Malta exibe fotos do batizado do filho

Lembrado pela novela Coração de Estudante, Pedro Malta comemora o batizado do seu primeiro filho, Dante

O ex-ator mirim Pedro Malta, que ficou conhecido por ter atuado na novela Coração de Estudante, da Globo, encantou seus seguidores ao mostrar as fotos de como foi o batizado do seu primeiro filho, Dante, fruto do casamento com Fernanda Malta. Nas redes sociais, ele abriu um álbum de fotos com momentos da celebração e da festa em família.

Nas imagens, o bebê roubou a cena com sua fofura e o papai coruja se derreteu ao falar sobre a data especial na legenda dos cliques. "É festa na terra e é festa no céu! Dante foi batizado! É uma felicidade imensa poder compartilhar esse momento com aqueles que amo, como minha parceira de vida e mãe desse pequeno utilizador de suspensórios, @fernandalmalta, nossos padrinhos @danyymalta e Mauro - obrigado por tudo e por nos ajudarem a traçar o caminho de bênçãos que Dante terá a oportunidade de seguir - e é claro, toda a nossa família reunida! Quero agradecer, com todo meu carinho e respeito por sua excelência no atendimento, a @alegricefestas , que disponibilizou e separou cada item de decoração com o maior cuidado, e que tanto contribuiu para tornar esse dia mais que especial em nossas vidas, vocês são incríveis e seguem sendo minha recomendação máxima para festas na região. É isso, um domingo mais que abençoado para todos vocês!", disse ele.

Vale lembrar que Pedro Malta e Fernanda Lacerda se casaram em maio de 2021. Longe da TV, o rapaz estudou Rádio e TV para trabalhar por trás das câmeras. Ele ficou conhecido pelos seus trabalhos na TV durante a infância. Ele atuou nas novelas Coração de Estudante e Kubanacan, ambas na Globo.

View this post on Instagram A post shared by Pedro Malta (@peumalta)

Pedro Malta celebra o nascimento do primeiro filho

O nascimento de Dante foi anunciado pelo papai coruja no início de março. "Dante chegou, e com ele, a expansão e renovação de todos os meus objetivos, ansiedades, perspectivas de futuro e definições de "noite mal dormida". Mas eu to desejando mesmo não dormir, só pra esticar cada minutinho desse sonho acordado, meu filho. Bem-vindo Dante, o mundo todinho está a sua espera", disse ele.

Então, ele contou mais sobre a chegada o herdeiro. "Justo no carnaval da retomada após pandemia, acabei entrando no bloco... Bloco cirúrgico, diga-se. Ninguém vai para esse lugar com a intenção de sair a mesma pessoa; assim como ninguém toma banho duas vezes no mesmo rio - as pessoas adentram o bloco com a intenção de passar por uma verdadeira transformação, seja pela retirada ou pelo acréscimo de algo às suas vidas. Algo, ou melhor, alguém, foi acrescentado às nossas vidas, colorindo-as com novos e vibrantes tons através de sua chegada", afirmou.

E completou: "É difícil, mesmo para alguém que hoje vive das palavras, encontrar as melhores ou mais precisas delas para relatar o que se passou conosco naquele ambiente - com o perdão da obviedade, evidente que Fernanda foi a submetida a todos os sacrifícios do processo diretamente (sobretudo, não posso deixar de te agradecer por toda uma vida @fernandalmalta , obrigado por abrigar nosso pedacinho de sonho dentro de ti nos últimos 9 meses). Mas eu não posso negar que também passei por uma intervenção: É como se tivessem transplantado um coração novinho em mim, preparado para acomodar uma nova forma e tamanho de amor. E um dos principais responsáveis por esse "transplante", ao lado de competentíssima equipe multidisciplinar, foi o @paullomed , todo meu agradecimento por trazer nosso principezinho ao mundo".