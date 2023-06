Bruno Gagliasso surpreende ao revelar fotos da festa de Fernanda Paes Leme: “Amizade linda”

O ator Bruno Gagliasso compartilhou com seus seguidores uma série de fotos da festa de aniversário da amiga Fernanda Paes Leme

Nesta terça-feira, 6, Bruno Gagliasso encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos da festa de aniversário de Fernanda Paes Leme. A festa para celebrar os 40 anos de vida da atriz aconteceu no último sábado, 3.

Nos cliques compartilhados, Bruno surgiu ao lado de amigos e da esposa Giovanna Ewbank. A amada de Bruno ainda apresente o podcast “Quem Pode, Pod” ao lado de Fernanda. A postagem do ator ainda mostrava Giovanna e Fernanda dando um selinho.

O pai de Bless, Titi e Zayn apostou em um look all black composto por camiseta e calça. Gio estava elegante com um vestido vermelho decotadíssimo e com fenda lateral, que deixava suas pernas à mostra. A aniversariante também esbanjou beleza com um vestido longo laranja com mangas compridas.

“Dump de uma festa que não sai de mim, não sai”, escreveu Bruno na legenda da postagem sobre a festa que ocorreu um dia antes da data do aniversário de Fernanda. Além das fotos, o astro ainda compartilhou um vídeo de bastidores da festa.

Nos comentários, Fernanda marcou presença e escreveu: “Não sai de mim também”. Ela ainda disse para Bruno: “Te amo”.

Os seguidores de Bruno adoraram as fotos, elogiaram a amizade do casal com Fernanda e enalteceram o trio nos comentários! “Que tudo! Ela merece, é tão gostoso essa amizade de vocês”, escreveu uma fã. E outra seguidora escreveu: “Lindíssimos”.

“E esse olhar do Bruno na penúltima foto, hein Giovanna? Vocês são lindos”, ainda comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Amizade linda”. E outra admiradora ainda disse: “Queria estar na festa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Elegância!

Quem também marcou presença na festa para celebrar os 40 anos de vida de Fe Paes Leme foi a influenciadora Lore Improta com seu marido Léo Santana. A dançarina esbanjou elegância com seu look escolhido para o evento.

A mãe da pequena Liz surgiu com um vestido longo azul todo recortado que deixava sua cintura e boa forma à mostra. “Hoje também foi dia de celebrar a vida da Fernanda Paes Leme”, escreveu Lore na legenda da postagem muito elogiada pelos seguidores.