Assustadoramente sexy, Débora Nascimento vai a festa de halloween em LA

A atriz Débora Nascimento foi a uma festa a fantasia nos EUA e arrasou no figurino

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 17h27

A atriz Débora Nascimento (37) esbanja beleza até quando tem de ser assustadora. No último domingo, 23, ela publicou uma foto caracterizada para uma festa a fantasia internacional em terras norte-americanas.

A celebração no exterior merecia uma fantasia a altura, por isso, a atriz ousou na meia arrastão preto, vestido curtinho da mesma cor e maquiagem no melhor estilo 'dark'. "Linda de qualquer jeito", escreveu uma fã. "Doces ou travessuras?", brincou outra.

Ela posou em Los Angeles, nos Estados Unidos, e caprichou no carão em frente ao cenário assustador do local. No entanto, essa não é a primeira vez que a musa mostra suas conexões internacionais. Em setembro, ela foi flagrada na praia no Rio de Janeiro com a presença de nada mais, nada menos que a cantora Rita Ora (31). As duas apareceram rindo e se divertindo juntas e ostentaram corpão sarado nas paisagens cariocas.

Com o vínculo internacional, será que a atriz fará algumas produções internacionais ou somente lazer?

Confira o clique da produção de halloween de Débora Nascimento: