Após quase desistir, Thaila Ayala faz festão para o filho: ''Chocada''

Atriz Thaila Ayala impressionou ao exibir detalhes da festa de um ano do filho Francisco

Neste domingo, 04, os atores Thaila Ayala e Renato Góes fizeram uma grande festa para comemorar o primeiro ano de seu primogênito, Francisco. Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos um dia após o evento e impressionou com os detalhes.

Em meio à natureza, ao ar livre, o casal recebeu amigos e familiares para celebrar o aniversário do pequeno. Segundo Thaila, ela quase chegou a desistir do evento, mas que não se arrependeu ao continuar vendo o resultado.

Com um tema de floresta, nas cores verde e branco e com animais, Francisco comemorou seu grande dia com muito estilo. Inclusive, ele vestiu um macacão quadriculado nas cores.

"1 Ano de Francisco! Preciso agradecer a @concept.mater_ porque quando eu estava quase desistindo de fazer festa elas entenderam TUDO o que eu queria e realizaram com maestria, vocês são demais, trouxeram a @vicdecor que simplesmente fez todas essas porcelanas pintadas à mão exclusivamente para o Chico que não teve uma pessoa que não ficou chocada com a beleza dessa mesa", disse a famosa.

"E a minha irmã @thaisayaladoces que também me ajudou a achar o caminho todo da festa e fez o bolo mais lindo do mundo e os doces mais gostosos do planeta! @balaiodeflores que deixou tudo mais feliz com os arranjos do jeitinho que eu queria compondo a natureza da casa! @tomandnina.shop que fez as lembrancinhas todas naturais e incríveis pra criançada (não sobrou uma)

Que alegria de festa! Que coisa mais linda vocês realizaram! OBRIGADA", agradeceu Thaila que está grávida de uma menina, a pequena Tereza.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala mostra passo a passo do bolo de 1 ano do filho

Em todo mesversário do filho Francisco, a atriz Thaila Ayala fazia um bolo caseiro para comemorar a data. No primeiro ano do primogênito não poderia ser diferente, mas com um toque especial da tia, Thaisa Ayala, que é confeiteira.

Nesta sexta-feira, 02, a esposa de Renato Góes compartilhou um vídeo mostrando o passo a passo do bolo de chocolate que fizeram para o primeiro ano do pequeno e deixaram a todos com água na boca.

"Mais um bolinho feito pela mamãe, esse tem gostinho especial duplo, 1 aninho do meu filho e minha irmã @thaisayaladoces a RAINHAAAA dos bolos e doces ensinado passo a passo pra vocês arrasarem no bolinho em casa!", falou a atriz.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!