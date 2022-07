Ana Maria Braga surpreende ao mostrar super produção da festa julina na sua fazenda

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou registros da sua famosa festa julina e impressionou

Neste sábado, 2, Ana Maria Braga (73) realizou a sua famosa festa julina na fazenda e impressionou os seguidores com a super produção.

Para deixar os fãs por dentro da festa, a apresentadora do Mais Você compartilhou vídeo mostrando a decoração, as brincadeiras e as cerimônias religiosas.

Na área externa, ela colocou as mesas, as bandeiras e uma tenda com comidas típicas. Além disso, foi montado uma grande fogueira.

"Está aberta a Festa Julina! Viva São João! Viva São Pedro! Viva Santo Antônio", escreveu ela na legenda.

E claro que Ana Maria também exibiu o look escolhido: colete e saia jeans com fenda, e meia calça. E para completar um chapeuzinho no cabelo.

