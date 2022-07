Ana Maria Braga rebate rumores de aposentadoria

Ana Maria Braga fala sobre os rumores de que ela poderia se aposentar da TV: 'Não seria a mesma diversão que sinto no Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga (73) ainda não tem planos de se aposentar da TV e deixou isso muito claro em uma nova entrevista. Em conversa com a Folha de S. Paulo, ela contou que se diverte no comando do programa Mais Você e que vê os rumores de que pode deixar a TV.

“Eu até teria o que fazer fora da TV, porque tenho outros negócios, como plantações de café e de eucalipto, mas não seria a mesma diversão que sinto no Mais Você”, disse ela, e completou: “Já tentaram me botar para fora da Globo uma porção de vezes com fake news. Não adianta dizer que não é verdade”.

Então, ela contou: “Obviamente vai ter o momento que, por juízo, vou ter que parar. Sempre digo que, quando eu começar a ficar gagá, é para me avisarem. Eu sei que não sou mais uma menina. Não tenho mais 50 anos”.

Por fim, a apresentadora contou sobre sua forma. “Não é todo mundo que chega aos 70 anos com meu corpo. Não tenho estria nem celulite. Gosto de me cuidar e comer direito”, disse ela.

Ana Maria Braga comenta sobre mudança de horário do Mais Você

Em entrevista à Globo, Ana Maria Braga comentou sobre o novo horário do programa Mais Você. A partir de segunda-feira, dia 4, a atração será exibida a partir das 10h35. Ela contou como recebeu a notícia da troca de horário: “Recebi de peito e coração abertos, ansiosa e pronta para esse desafio”.

Então, ela contou que é algo positivo em sua carreira. “Toda mudança traz inquietudes e, claro, que eu também as tenho e adoro. Tenho certeza que o novo horário trará novas histórias, genuínas e emocionantes. Já passamos por muitas mudanças e todas elas trouxeram aprendizados que fomos agregando ao conteúdo do programa! O desafio agora é ter o olhar e agilidade para pôr em prática os novos aprendizados”, declarou.

Para finalizar, ela comentou sobre a sua rotina no novo horário. “Minha rotina não vai mudar muito. Ganhei uma hora, mas, antes de entrar no ar, tem toda a preparação de maquiagem, cabelo, roupa e acertos finais das matérias e entrevistas”, contou.