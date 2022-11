Aline Dias celebra o aniversário de 5 anos do filho com festa inspirada no 'Flamengo'

A atriz Aline Dias encantou a web ao mostrar os detalhes da festa de aniversário do filho, Bernardo

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 13h10 - Atualizado às 15h09

Nesta sexta-feira, 04, a atriz Aline Dias (31) compartilhou na web uma sequência de registros mostrando os detalhes da festa de aniversário do filho, Bernardo, fruto de seu casamento com o ator Rafael Cupello (27).

O herdeiro completou cinco anos de vida no último dia 01/11, e para celebrar a data especial, o garoto ganhou uma festa com o tema inspirado no time do Flamengo.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, Aline fez questão de mostrar os detalhes da decoração da festa. Inclusive, compartilhou alguns registros encantadores do filho brincando ao lado dos amigos e da família.

Na legenda do post, a atriz agradeceu a todos os envolvidos na preparação do evento. "Meu flamenguista lindo pediu um bolinho do Flamengo no aniversário dele! Bê amou cada detalhe e só conseguia se expressar com sorrisos e muita alegria!! Meu 01/11. Melhor dia da minha vida e o dia mais inesquecível do meu amor!", finalizou.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ALINE DIAS: