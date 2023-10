Você sabia? Beyoncé já usou peças de joalheria brasileira

Relembre as joias brasileiras que Beyoncé já usou em dois projetos de sua carreira de sucesso

A cantora Beyoncé deu o que falar nesta semana ao anunciar o fim da turnê Renaissance sem passar pelo Brasil. Porém, ela já demonstrou que tem uma admiração pelo nosso país e até já usou joias de marcas locais. Inclusive, a joalheria Maxior foi a escolhida por ela duas ocasiões.

A estrela internacional já usou os brincos Lapa com Diamantes em Ouro Amarelo 18k para o clipe Sorry, que fez parte do álbum visual Lemonade. A joia pode ser vista sendo usada pela cantora em uma imagem em preto e branco. Outra joia escolhida por Beyoncé foi o Maxi Anel Areia de Ouro 18k com Quartzo Transparente, que ela usou no evento de abertura do estúdio Tyler Perry.

Beyoncé anuncia filme sobre sua turnê

Nesta semana, Beyoncé anunciou que vai lançar o filme Renaissance: A Filme By Beyoncé após o fim da turnê de mesmo nome. O último show deverá acontecer em Kansas City, nos Estados Unidos. Por enquanto, ela não confirmou shows no Brasil, o que deixou os fãs brasileiros tristes. Porém, o jornalista José Norberto Flash comentou que a cantora deverá abrir agenda de shows no Brasil no ano de 2024.

No trailer do filme, Beyoncé mostra os diversos looks que usou ao longo da turnê, imagens com seus filhos e também os bastidores das apresentações. “Quando estou me apresentando, não sou nada além de livre”, diz a dona do hit “Love On Top” enquanto surgem imagens das performances no show. Quando os fãs da cantora surgem chocados assistindo ao show, Beyoncé comenta: “Meu objetivo para essa turnê era criar um lugar em que todos fossem livres e ninguém fosse julgado”.

O novo longa-metragem de Beyoncé irá estrear no dia 1º de dezembro nos Estados Unidos, Canadá e México.