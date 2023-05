Solteira, ex-BBB Larissa exibe as pernas torneadas em look curtinho para noitada

Após anunciar o fim do affair com Fred Bruno, a ex-BBB Larissa Santos aposta no vestido curtinho para se jogar em sua festa de aniversário

Solteiríssima, a ex-BBB Larissa Santos (25) caprichou na escolha do look para curtir a sua festa de aniversário com a sua família e amigos na noite de sexta-feira, 26. Ela organizou uma celebração sofisticada para comemorar sua nova idade e surgiu deslumbrante com um vestido curtinho.

Para a ocasião, ela escolheu um vestido feito com franjas coloridas e que deixou à mostra suas pernas torneadas. Nas redes sociais, ela mostrou fotos de vários ângulos do modelito.

Assim, os fãs elogiaram a beleza dela com várias mensagens nos comentários da foto. “Gatíssima”, disse um seguidor. “Linda de tudo”, afirmou outro. “Tá tão perfeita”, declarou mais um.

Vale lembrar que Larissa Santos confirmou o fim do romance com Fred Bruno na última sexta-feira, 26. Após rumores na última semana sobre o término, ela afirmou que eles se separaram em um recado nas redes sociais.

“Oi, meus amores. Não queria falar sobre esse assunto em um dia tão especial, que é minha festa aqui no sul, mas vamos lá: Quero sempre ser transparente com todos vocês. Por isso, em respeito a todos os que gostam de mim, que me conheceram no programa e que me acompanham aqui nas redes sociais, venho dividir que infelizmente eu e Fred não seguimos mais juntos. Quero agradecer aos fãs pelo apoio, carinho e força de sempre. Obrigada, de coração por tudo”, disse ela.

Por sua vez, Fred também se pronunciou sobre o término. “Um dos meus maiores compromissos na vida e na internet é o de sempre ser muito sincero e ter o coração aberto com todo mundo que me acompanha, por isso divido com vocês que Larissa e eu não seguimos com a relação que tivemos nos últimos meses. Desde o início das nossas participações no BBB e também aqui fora, vocês puderam acompanhar um relacionamento de muito respeito, parceria e cumplicidade. Dividimos grandes momentos daquela que, com certeza, foi a jornada mais maluca e uma das mais especiais das nossas vidas e isso vai ficar marcado pra sempre. Aos fãs, só tenho a agradecer por todo o suporte, torcida e carinho”, esclareceu ele.