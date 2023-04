Simaria aposta em look com decote profundo em nova selfie

Simaria surge com macacão branco e o decote ousado rouba a cena em nova selfie

A cantora Simaria (40) caprichou na escolha do look para curtir a quarta-feira, 26. A musa apareceu nas redes sociais com um macacão branco soltinho, mas deu o seu toque de sensualidade ao look.

A artista deixou à mostra um decote profundo e evidenciou que dispensou o sutiã na montagem do look. Para completar o visual, ela colocou uma bolsa em miniatura e um colar dourado.

Recentemente, Simaria contou como cuida de sua beleza. Ela contou que segue uma alimentação balanceada, mas não costuma fazer exercícios. "Faz um tempo que eu tirei tudo o que tem leite, lactose, eu fiz vários exames e descobri que eu tenho várias intolerâncias e fico tentando tirar o doce, pois eu sou apaixonada. Minha perdição é açúcar!", disse ela.

"Eu não sou uma pessoa que malha muito, que gosta de malhar, eu tenho uma genética boa mesmo, eu tenho sorte. Eu adoraria estar melhor, praticar algum esporte, só pela saúde mesmo. Mas, costumo dizer que a minha autoestima é tão elevada que ela anda, perigosa", finalizou.

Simone Mendes fala sobre a relação com Simaria

Em entrevsita no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, Simone Mendes falou sobre a sua atual relação com a irmã, Simaria. As duas encerraram a carreira em dupla na música em 2022 e se afastaram um pouco, mas continuam nutrindo o carinho uma pela outra.

“A minha irmã vai ser sempre o amor da minha vida. É aquela coisa: Mexe comigo, mas não mexe com ela”, iniciou Simone, afirmando que independente da situação o amor entre elas continua o mesmo.

Na sequência, a mãe de Zaya e Henry comentou que está de braços abertos para irmã para o que ela precisar.“Eu sempre estarei aqui, para o que ela precisar. A minha vida é dela, assim como a minha casa e a minha família. Ela é o maior amor da minha vida”, concluiu a a esposa do empresário Kaká Diniz.