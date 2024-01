Saiba o preço do vestido de Thais Fersoza para o programa Bate-Papo BBB

Magérrima, Thais Fersoza destaca as curvas do seu corpo com vestido justíssimo. Saiba quanto custa!

A atriz e apresentadora Thais Fersoza caprichou na escolha do look para comandar mais uma edição do programa Bate-Papo BBB, do Globoplay, na madrugada desta quarta-feira, 24. A estrela surgiu com um vestido verde no estilo drapeado, com recorte na cintura e justíssimo o corpo.

O modelito estiloso destacou as curvas impecáveis do corpo dela e é feito de tule. O vestido é da marca Myne e tem o preço original de R$ 748.

Para completar o visual, Thais usou o cabelo meio preso e colocou sandálias prateadas. Nos comentários do Instagram, ela recebeu elogios dos fãs. “Maravilhosa! Arraasou”, disse um seguidor. “Belíssima!”, escreveu outro.

Reação nos bastidores

Nesta semana, a apresentadora e atriz Thais Fersoza viu o seu nome circular nas redes sociais por causa de sua entrevista com Nizam após ele ter sido eliminado do BBB 24, da Globo. Isso porque os internautas apontaram o tom dela na entrevista e também por causa de um comentário da irmã do ex-BBB sobre a artista. Agora, os bastidores da repercussão foram revelados.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do jornal Folha de S. Paulo, a Globo apoia o tom adotado no programa Bate-Papo BBB, que é comandado por Thais Fersoza e Ed Gama. Após a repercussão desta semana, a direção do BBB apoiou Thais e quer que ela continue com a linha editorial que foi adotada no programa, informou o colunista.

Com isso, o rumo da atração de pós-eliminação deve seguir o mesmo, com o seu tom crítico e apontando os erros e acertos dos ex-BBBs.