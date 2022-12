Neymar Jr e Gabriel Medina usam looks iguais em festa de aniversário

Foi combinado?! Neymar Jr e Gabriel Medina aparecem com o mesmo colete em festa badalada em São Paulo

O jogador de futebol Neymar Jr e o surfista Gabriel Medina surpreenderam quando apareceram com o mesmo look na noite de terça-feira, 21. Os dois usaram o mesmo colete preto sofisticado para a noite badalada e chamaram a atenção .

Medina reuniu seus amigos em uma festa luxuosa para celebrar o seu aniversário de 29 anos. Ele só completará a nova idade na quinta-feira, 22, mas já antecipou a festa para comemorar em grande estilo. Porém, uma coincidência fashion roubou a cena.

Aniversariante da semana, o surfista caprichou na escolha do look para o evento. Ele apareceu com o visual todo preto, composto por colete, bermuda, tênis e vários colares. Porém, ele não esperava que um dos seus convidados iria surgir com uma parte do look igual. Neymar surgiu na comemoração com o mesmo colete preto e também com vários acessórios estilosos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Medina (@gabrielmedina)

Neymar Jr com look preto na festa de Gabriel Medina - Foto: AgNews

Neymar Jr escreve carta aberta para Tite

Após a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo do Catar, Neymar Jr surpreendeu os fãs com uma carta aberta para o técnico Tite. Ele elogiou o trabalho do profissional e a parceria deles na seleção.

"Antes de nos conhecermos pessoalmente, jogamos muitas vezes contra e posso te falar? Eu te achava muito chato! Porque você montava um time pra me marcar, fazia de tudo pra ganhar de mim e ainda falou mal da minha pessoa. Mas o destino é engraçado né? Colocou você como treinador e eu como seu número 10. Eu te conhecia como treinador e já sabia que era muito bom, mas como pessoa você é MUITO MELHOR! Você me conheceu e sabe quem eu sou e isso é o que importa pra mim… Venho aqui abertamente te agradecer por tudo, todos os ensinamentos que o sr nos deu … e foram tantos", afirmou.

"Você sempre será um dos melhores treinadores que eu já tive ou terei, sempre irei te exaltar. Tivemos momentos lindos, mas também tivemos momentos que nos machucaram muito e esse último vai nos machucar por muito tempo. Você merecia ser coroado com essa copa, todos nós merecíamos por tudo que fizemos e por tudo que abrimos mão pra tentar alcançar o nosso maior sonho. Mas Deus não quis assim, paciência. Deus nos deu TUDO! Obrigado professor Tite, por todo aprendizado…e se tem uma frase que jamais esquecerei é “MENTALMENTE FORTE” e teremos que ser MUITO nesse momento! Um grande abraço e OBRIGADO", finalizou a carta.