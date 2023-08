Namorado de Marina Ruy Barbosa faz rara aparição em público para prestigiar a amada

Marina Ruy Barbosa reúne famosos em seu desfile de moda e conta com a presença do seu novo namorado, Abdul Fares

A atriz Marina Ruy Barbosa viveu uma noite especial nesta quarta-feira, 9, ao fazer o primeiro desfile de sua marca de roupas no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de várias celebridades, mas um convidado especial chamou a atenção: o novo namorado da atriz. O empresário Abdul Fares, de 29 anos, foi fotografado pelos paparazzi ao chegar no evento.

Os dois estão juntos há pouco tempo e o namoro se tornou público em julho, quando eles foram flagrados juntos em um evento. Porém, eles só assumiram o relacionamento agora e preferem manter o romance de forma discreta.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash, Abdul Fares é descendente de libaneses e sócio de uma marca de serviço digital. Ele tem investimentos no ramo imobiliário e é diretor de uma loja de móveis, e sócio em outras empresas.

Por sua vez, Marina Ruy Barbosa está prestes a voltar às novelas após alguns anos longe da telinha. Ela está no elenco da novela Fuzuê, nova trama das 7 da Globo que estreia na próxima segunda-feira, 14.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Marina Ruy Barbosa vai ser uma vilã em Fuzuê

Durante a coletiva de imprensa da novela Fuzuê, a atriz Marina Ruy Barbosacontou que está se reinventando com sua primeira vilã, Preciosa Montebello. “Fuzuê veio como um presente na minha vida e na minha carreira, estava com muita saudade de fazer esse formato, eu cresci na televisão, cresci na novela, é algo que sou completamente apaixonada. Fazendo a Preciosa, vejo o quanto amo estar em um projeto que me orgulha. Dá aquele cansaço gostoso”, ela vibrou com a trama, que estreia em agosto.

A ruiva entregou mais detalhes sobre a vilã, uma empresária que descobre um tesouro escondido como herança: “Quando me convidaram e eu li foi amor à primeira vista (...) A preciosa é realmente icônica, é uma vilã, que é capaz de tudo, qualquer coisa, mas tem esse tom cômico, tem um certo exagero e o horário permite isso”, completou.

A atriz também aproveitou para revelar qual é o verdadeiro fuzuê de Preciosa: “Ela está passando por esse momento de falência, as coisas não tão dando certo, é uma vilã que gosta de poder e status, mas é uma vilã falida que não perde a pose. Acho que quando ela descobre que tem uma irmã, enquanto o pai teoricamente está morto, gera uma grande confusão”, disse.