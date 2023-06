Namorada de João Guilherme, filho de Faustão, surge com look deslumbrante em viagem

Schynaider Moura, namorada de João Guilherme, filho do Faustão, chamou a atenção ao surgir usando um vestido longo

Schynaider Moura chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 27, ao mostrar o look que escolheu para participar de uma festa ao lado do namorado, João Guilherme Silva, filho do apresentador Faustão.

Os dois estão em Jerusalém, e após visitarem o Muro das Lamentações, eles participaram de um Bar Mitzvá. Para o evento, a modelo surgiu usando um deslumbrante vestido longo vermelho e uma sandália de salto. Já João, que assumiu o lugar do pai no programa da Band, usou um terno claro e uma camisa verde.

"A Festa mais incrível na torre de David em Jerusalém, energia maravilhosa e tudo impecável! Sem palavras para esse momento mágico!! Bar Mitzva Ben", contou a loira na legenda da publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

A produção de Schynaider ganhou elogios dos seguidores. "Linda", disse uma internauta. "Estão maravilhosos", escreveu outra. "Tá linda demais. Deus os abençoe", comentou uma fã. "Lindos e perfeitos", falou mais uma.

Confira as fotos do look da namorada de João Guilherme:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Schynaider M. (@schynaider)

Transplante da filha

Na última quinta-feira, 22, a modelo Schynaider Moura, namorada de João Guilherme, usou as redes sociais para comemorar um ano do transplante cardíaco de sua filha, Anne Marie, de 14 anos. No Instagram, ela compartilhou um vídeo relembrando algumas imagens do dia em que a filha estava se preparando para receber o novo coração, após ficar por um tempo na fila de espera, e falou sobre a importância da doação de órgãos.

"22/06/2022 Dia que minha filha renasceu… Dia de celebrar e comemorar 1 ano de sucesso do transplante cardíaco, que deu a ela mais uma oportunidade de viver uma vida saudável! O dia que recebeu seu novo coração, depois de um tempo na fila de espera e muitos dias cheio de altos e baixos, de incertezas, angústia e de muito medo... mas que a cada dia, eram transformados em esperança, em força, em fé, e em alegria por estar viva e poder lutar essa batalha!", afirmou ela em um trecho da postagem.

