Maraísa arrasa ao surgir com look dourado e decotado na web

Maraísa, da dupla com Maiara, exibe novo ensaio fotográfico com look justíssimo e ostenta seu novo corte de cabelo

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 17h55

A cantora Maraísa (34), da dupla com Maiara (34), elevou a temperatura das redes sociais ao destacar suas curvas impecáveis com um look justo. Nesta sexta-feira, 22, a musa apareceu com um conjunto de saia e top dourado e caprichou nas poses em um novo ensaio fotográfico.

Nas fotos, a musa deixou à mostra seu decote e também o novo corte de cabelo. “E essa produção pro show de Rio Preto?! Me acostumando ainda com esse cabelo curtinho, quem amou? Tá meio Marilyn Monroe Morena”, contou ela.

Maraísa mudou o corte do cabelo no último final de semana antes da grande final do The Voice Kids, da Globo. Inclusive, ela mostrou o visual pela primeira vez no palco do reality musical.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Susto de Maraísa no banheiro

Há pouco tempo, Maraísa contou que o box do banheiro estourou e um dos cacos de vidro acabou causando um pequeno corte em seu pulso. A artista está bem e agradeceu pela compreensão dos fãs que estavam no hotel na hora do incidente e não divulgaram nas redes sociais.

“No sábado, eu passei um sustinho. Gostaria de agradecer a descrição dos fãs que não vazaram os vídeos. Eu fui tomar banho depois do show e o box do banheiro estourou em mim”, disse ela.

E completou: “Mas foi só um susto, o corpo de bombeiros chegou muito rápido, os médicos me atenderam muito rápido”. Ela ainda disse: “Fiquei com um cortezinho aqui no pulso”.

