Maisa dá show de beleza ao mostrar produção para noitada: ''Que gata''

A atriz Maisa chamou a atenção ao exibir o look para curtir a noitada com os amigos

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 14h26

Maisa (20) arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar uma selfie mostrando o visual para curtir a noitada no final de semana. A atriz ostentou beleza e deixou os fãs de queixo caído.

Para a ocasião, a artista apostou em um top com decote e calça. Ela completou com um coque e maquiagem marcante com delineador. "Esse dia foi engraçado", escreveu ela na legenda.

Amigas famosas rasgaram elogios nos comentários. "QUE GATA!", disse Mari Gonzalez; "Linda!", disparou Rafa Kalimann.

E claro que os admiradores não ficaram para trás. "Maravilhosa", "Meu Deus, cada dia mais linda", "É beleza demais", "Sempre arrasando no look", comentaram eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

MAISA ELEGE LOOK CURTINHO PARA APROVEITAR SHOW

A atriz e apresentadora Maisa Silva (20) marcou presença no show do cantor J Balvin em São Paulo. Para curtir a apresentação, Maisa apostou em um look curtinho rosa e arrancou elogios na internet. Através de seu perfil no Instagram, Maisa Silva mostrou a sua produção para curtir o show em São Paulo.

A atriz apostou em um conjunto com saia e cropped rosa, com brilho em toda sua extensão, e completou o look com uma jaqueta. Além disso, Maisa surgiu com um penteado fashion, com dois coques no cabelo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!