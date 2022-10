Maisa Silva elege look curtinho para curtir show em São Paulo: "Um escândalo"

Atriz e apresentadora Maisa Silva apostou em um look rosa curtinho para aproveitar um show no último sábado, 8

Redação Publicado em 10/10/2022, às 10h34

No último sábado, 8, a atriz e apresentadora Maisa Silva (20) marcou presença no show do cantor J Balvin em São Paulo. Para curtir a apresentação, Maisa apostou em um look curtinho rosa e arrancou elogios na internet.

Através de seu perfil no Instagram, Maisa Silva mostrou a sua produção para curtir o show em São Paulo.

A atriz apostou em um conjunto com saia e cropped rosa, com brilho em toda sua extensão, e completou o look com uma jaqueta. Além disso, Maisa surgiu com um penteado fashion, com dois coques no cabelo.

Nos comentários da publicação de Maisa, os seguidores da atriz aproveitaram para exaltar sua beleza: "Um escândalo", disse um internauta. "Como é linda", ressaltou outro. "Perfeita", escreveu o terceiro.

Veja o look de Maisa Silva:

Foto: Eduardo Martins / AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Maisa Silva vai morar sozinha

A atriz e apresentadora Maisa Silva contou que já escolheu um novo lar para morar e sair da casa dos pais em breve. A revelação foi feita quando Maisa respondeu algumas perguntas dos fãs nas redes sociais. Um seguidor quis saber: “Por que decidiu morar sozinha?”. E ela esbanjou sinceridade em sua resposta.

“Em 2017, comecei a frequentar muito SP (moro um pouco afastada) por conta da escola, amizades e trabalho. Acabei realmente passando incontáveis dias no trânsito e em 2018 coloquei na cabeça que precisava de uma 'base' lá para otimizar meu tempo e, consequentemente, minha qualidade de vida”, disse ela.