Magérrima, Ana Clara usa macacão com transparência e decotão em evento

Ana Clara escolhe look preto nada básico para comandar transmissão de evento na TV e ostenta suas curvas impecáveis e a barriga sarada

A apresentadora e ex-BBB Ana Clara caprichou na escolha do look para o trabalho nesta sexta-feira, 24. A estrela apareceu com um macacão preto nada básico e ostentou suas curvas impecáveis.

Nas redes sociais, ela mostrou as fotos do seu look poderoso. Ela usou um macacão com transparência e recortes estratégicos no decote e na região da barriga. O modelito destacou a barriguinha sarada dela e as curvas impecáveis.

“Lookzão para o primeiro dia de Lollapalooza e contando! Bora pra cima com time do Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. Assistam a gente”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a ruiva recebeu vários elogios. “Ave que linda”, disse a atriz Klara Castanho. “Arrasou muito”, disse um seguidor. “Lindíssima”, afirmou o pai dela. “Affe que gata”, comentou Didi Wagner.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Clara (@anaclaraac)

Ana Clara renova o visual

Há poucos dias, Ana Clara surgiu com um novo visual. Mantendo os fios ruivos, a artista surgiu com os cabelos mais curtinhos para comandar a segunda temporada de Túnel do Amor no Multishow e no Globoplay, que foi apresentado por Marcos Mion.

Estilosa com o corte long bob, ao compartilhar a mudança, Ana Clara não escondeu a empolgação por estar à frente de um reality show seu pela primeira vez. "Programa novo, cabelo novo. Meu primeiro programa solo, Túnel do amor, tá chegando dia 26/04 no @multishow e @globoplay AAAAAAAAAAAAAAAAAA VOCÊS VÃO AMAR!!!!!!!", iniciou ela.

"Se acostumem com essa carinha nova que agora é comercial, outdoor, foto, vídeo, trailer no cinema e tudo mais aquecendo pra chegada do programa!", disse ainda Ana Clara, ganhando elogios nos comentários.