Lívia Andrade ousa ao usar top rendado em novas fotos

Lívia Andrade mostra bastidores de sua preparação para o Domingão com Huck e o look poderoso rouba a cena

Nesta semana, a apresentadora Lívia Andrade agitou as redes sociais ao mostrar o seu look poderoso nos bastidores do programa Domingão com Huck, da Globo. Depois de mais um dia de gravação, ela mostrou o seu modelito para curtir o início do feriadão da Independência.

A beldade mostrou fotos no camarim com um top estiloso. Ela apostou em um modelito com renda preta e decote poderoso. Nas fotos, a loira caprichou no ‘carão’ na hora dos cliques em vários ângulos.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Que gata”, disse um seguidor. “Linda”, declarou outro. “Belíssima”, comentou mais um.

Quando foi a estreia de Lívia Andrade na Globo?

A estreia de Lívia Andrade na Globo aconteceu no programa Domingão com Huck em agosto de 2022. Ela foi convidada para ser uma das juradas do quadro Acredita Se Quiser e ela conquistou o público com sua desenvoltura.

Tanto que ela não ficou apenas neste quadro. A comunicadora se tornou presença fixa em vários quadros da atração e aparece em quase todos as edições do programa ao lado de Dona Déa Lúcia, que é a mãe do humorista Paulo Gustavo.

Vale lembrar que Lívia Andrade deixou o SBT em 2020, durante a pandemia de Covid-19.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade abre álbum de fotos com o namorado

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu os fãs ao mostrar várias fotos do seu relacionamento com o namorado, o empresário Marcos Araújo. Há poucos dias, ela abriu o seu álbum de fotos de momentos românticos com o amado para celebrar o aniversário dele.

Nos stories do Instagram, a artista mostrou um vídeo com fotos do casal em viagens, em troca de carinhos e também em passeios ao ar livre. Nas fotos, os dois surgiram trocando beijos e abraçados enquanto curtiam a companhia um do outro.

Na imagem, ela apenas escreveu: “Feliz aniversário”. Os dois são discretos com o relacionamento e fazem raras aparições juntos em público e também nas redes sociais.