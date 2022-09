Lívia Andrade deixa bumbum à mostra ao apostar em saia transparente e brilhante para o 'Domingão'

A apresentadora Lívia Andrade mostrou o look para o programa 'Domingão com Huck' e ganhou elogios dos fãs

CARAD Digital Publicado em 04/09/2022, às 16h21

Lívia Andrade(39) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes de seu look para o programa Domingão com Huck, deste domingo, 4.

A recém-contratada da TV Globo, que faz parte do quadro Acredite Em Quem Quiser, apostou em um body preto e uma saia brilhante e transparente, que deixa seu bumbum à mostra. Além disso, a apresentadora compôs o look com uma sandália de salto alto e joias.

"Avisa que hoje tem muito brilho para o Domingão!!! Dupla comemoração com o Huck na Globooooo…", escreveu a artista na legenda da publicação, referindo-se ao aniversário de 51 anos de Luciano Huck, comemorado neste sábado, 3.

A produção de Lívia deixou os fãs impressionados. "Deslumbrante", disse uma seguidora. "Muita Maravilhosa", falou outra. "Dona Déia hoje tem um treco com o brilho dessa saia", brincou uma fã, lembrando que Dona Déa Lúcia criticou o look de estreia da loira.

Confira o look de Lívia Andrade para o Domingão:

Jatinho particular

Lívia Andrade mostrou nesta última quinta-feira, 01, que chegou em grande estilo no Rio de Janeiro, cidade onde está trabalhando após ser contratada pela Globo. Na rede social, a apresentadora compartilhou fotos voando e impressionou com tanto luxo. "Cheguei... E o RJ está cada vez mais lindooooooooo", escreveu a nova integrante do Domingão com Huck na legenda da publicação.

