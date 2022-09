Toda estilosa, Lívia Andrade chega ao Rio de Janeiro de jatinho particular: ''A patroa tá on''

Apresentadora Lívia Andrade surgiu toda estilosa em aeronave particular e impressionou os internautas

Redação Publicado em 01/09/2022, às 13h32

A apresentadora Lívia Andrade (39) mostrou nesta quinta-feira, 01, que chegou em grande estilo no Rio de Janeiro, cidade onde está trabalhando após ser contratada pela Globo. Na rede social, ela compartilhou fotos voando e impressionou com tanto luxo.

Em um jatinho particular, a loira apareceu deslumbrante e cheia de estilo usando roupas luxuosas. De calça verde e uma camisa bege, Lívia Andrade ainda arrematou a combinação com acessórios de grife, óculos dourados e uma bolsa verde com corrente.

"Cheguei... E o RJ está cada vez mais lindooooooooo", escreveu a nova integrante do Domingão com Huck na legenda da publicação em que ainda exibiu um clique da paisagem da Cidade Maravilhosa.

Nos comentários das fotos, os internautas encheram a famosa de elogios. "Gata", definiram os fãs. "A patroa tá on", brincaram outros.

Nova contratada da Globo, nos últimos dias correu o boato de que Lívia Andrade já estaria convidada para fazer um reality da emissora em 2023.

Filha de Silvio Santos comenta contratação de Lívia Andrade pela Globo

Após o jornalista Leo Dias dar a notícia de que Lívia Andrade havia sido contratada pela Globo, uma das filhas de Silvio Santos (91), Daniela Beyruti (46), deixou um comentário na publicação do colunista se mostrando surpresa com mais uma ex-funcionária na emissora carioca.

"Eita! Um dia a Record quis ser a Globo e agora a Globo quer ser o SBT, vai entender. Lívia, Pri Alcântara, Maisa, Larissa Manoela e até a Eliana agora está sendo sondada para aparecer nas telas do plim plim… SBT, a TV mais feliz do Brasil”, falou os nomes que eram da emissora de seu pai e agora estão na Globo ou estão sendo cobiçados por ela.

