Kim Kardashian imita look da boneca Barbie e impressiona com cintura fininha: ''Uau''

A socialite Kim Kardashian surpreendeu os fãs com vídeos e fotos imitando um look da famosa boneca Barbie

Kim Kardashian (41) impressionou os seus seguidores ao exibir um look inspirado na famosa boneca Barbie. De vestido e salto alto, a socialite arrancou elogios ao revelar a produção completa.

Para a ocasião, a empresária elegeu um vestido curtinho e bem justo com estampa militar na cor rosa e preto, e salto alto transparente. Para finalizar o visual, ela deixou o cabelo preso em um coque no estilo anos 70.

"Balenci Barbie", brincou ela na legenda da publicação com o nome da marca de grife.

"Amei", disparou Kylie Jenner (25) nos comentários; "Você é espetacular", declarou um internauta; "Cada vez surpreendendo mais com os looks", disse outra; "Entregando tudo como sempre", comentou uma terceira.

SEGUNDA TEMPORADA DE THE KARDASHIANS GANHA NOVO TRAILER

A segunda temporada de The Kardashians promete! Nesta segunda-feira, 29, a Huli compartilhou mais um trailer da nova sequência de episódios do reality show da família e impressionou. Nas novas imagens, as irmãs Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie dão depoimentos sobre a carreira, a vida pessoal e polêmicas, além das brincadeiras hilárias.

