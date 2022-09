Kim Kardashian esbanja beleza ao lado de Sarah Jessica Parker em desfile

A influenciadora Kim Kardashian sentou-se ao lado da atriz Sarah Jessica Parker durante desfile de grife

10/09/2022

Neste sábado, 10, Kim Kardashian (41) surpreendeu seus seguidores ao publicar uma foto ao lado de Sarah Jessica Parker durante um desfile de moda.

A influenciadora e a atriz da série “Sex And The City” apareceram lado a lado durante um desfile de moda da grife Fendi.

Kim esbanjou beleza ao usar um vestido transparente e brilhante, enquanto Sarah Jessica Parker estava estilosa com uma camisa cinza e uma saia bege transparente.

Quem também apareceu ao lado da estrela do reality-show The Kardashians e de Sarah Jessica foi a atriz Naomi Watts, que surgiu com um conjunto cinza.

Nos comentários, os fãs de Kim adoraram o encontro! “Arrasem rainhas”, comentou um seguidor. E outra fã declarou: “Icônico”.

Abriu o jogo!

Recentemente, Kim Kardashian falou sobre seu término com o comediante Pete Davidson (28). A modelo e o ator ficaram juntos por 9 meses.

“Fizeram com que ficasse muito difícil manter o relacionamento”, comentou Kim para a revista Interview, onde posou com as sobrancelhas loiras para a capa.