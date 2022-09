Kim Kardashian fala sobre término com Pete Davidson: ''Muito difícil''

Influenciadora Kim Kardashian contou pela primeira vez sobre o término com o ator e comediante Pete Davidson

Em entrevista para a Interview divulgada nesta terça-feira, 6, a empresária e influenciadora Kim Kardashian (41) abriu seu coração pela primeira vez após o término com o ator e comediante Pete Davidson (28).

Começando o namoro em novembro de 2021, o relacionamento teve um fim nove meses depois, em agosto deste ano. Durante a entrevista, a empresária não poupou elogios ao ex-namorado. “Ele é um fofo. É literalmente uma pessoa tão boa, não fazem mais pessoas como ele”, contou ao editor-chefe da revista, Mel Ottenberg.

A separação do casal aconteceu devido à distância e conflito de agendas que ambos tinham. “Fizeram com que ficasse muito difícil manter o relacionamento”, disse. Mas os insiders da E! garantem que ainda existe muito amor e respeito entre os dois, que se conheceram pela primeira vez depois de Kim participou da 47ª temporada do programa de humor estadunidense, Saturday Night Live (SNL), da NBC.

Kim Kardashian surpreende fãs com visual novo

A influenciadora e empresária Kim Kardashian surpreendeu seus seguidores com algumas fotos publicadas em seu Instagram. Ela apareceu com as sobrancelhas loiras, para combinar com seu cabelo platinado.

Veja a foto de Kim Kardashian que deu o que falar com seus seguidores: